Миссия ПА ОДКБ оценила прошедшие в Казахстане парламентские выборы

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 11 января сочла, что выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана прошли на высоком уровне.

«Выборы были организованы на высоком уровне», — сообщил на брифинге заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахан Умаханов, возглавляющий миссию.

Он отметил также технические новшества, которые использовались в Казахстане. В частности, речь идет о прозрачных уранах и отсутствии передних шторок в кабинках для голосования.

Умаханов добавил, что нарушений на тех участках, которые посетила миссия ПА ОДКБ, зафиксировано не было.

Ранее в этот же день миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества признала легитимность парламентских выборов в Казахстане.

Накануне в Казахстане прошли выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти).

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 10 января уже поздравил правящую партию «Нур Отан» («Свет отечества») с убедительной победой на выборах депутатов мажилиса парламента республики. По результатам экзитпола, партия набирает на выборах 71,9–72% голосов избирателей.