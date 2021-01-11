Три российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошли в топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии лиги. Список опубликован 11 января на странице NHL Network в Twitter.

Первое место в рейтинге занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второй — нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Тройку лидеров замыкает одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль. Панарин расположился на четвертой строчке, Кучеров — на седьмой, Овечкин — на восьмой.

Лига опубликовала список из 50 игроков, в который также вошли Андрей Василевский (17-е место) и Евгений Малкин (18-е место).

Ранее, 26 декабря, было объявлено о переходе российского нападающего Ильи Ковальчука в омский «Авангард». Соглашение с олимпийским чемпионом подписано по схеме 1+1.