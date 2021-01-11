В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 11 января

Синоптики прогнозируют облачную погоду и местами небольшой снег в понедельник, 11 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит –11...–9 градусов. Местами ожидается гололедица.

Ветер будет слабый, атмосферное давление в регионе сохранится в пределах 751 мм ртутного столба.

К ночи похолодает до –17 градусов. Ветер усилится до 5–10 м/с и будет иметь южное направление.

Ранее, в понедельник, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о «трескучих морозах» в ближайшую неделю. По его словам, температура в городе опустится до –19 градусов.