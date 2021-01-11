Пересчет голосов подтверждает победу Жапарова на выборах в Киргизии

Ручной пересчет голосов подтверждает победу Садыра Жапарова на президентских выборах в Киргизии. По данным ЦИК страны, он набирает 83,9% голосов избирателей после подсчета более 74% бюллетеней.

По итогам автоматического подсчета 98% протоколов Жапаров лидирует, набрав 79% голосов.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, наблюдатели из СНГ сочли голосование на выборах и референдуме о форме правления в Киргизии прозрачным, а те немногочисленные нарушения, которые были зафиксированы не могли повлиять на итог голосования.

10 января в республике прошли выборы главы республики и референдум по изменению конституции страны.

Бывший премьер-министр и исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров в этот же день заявил, что в случае победы на выборах главы государства он будет продолжать стратегические и союзнические отношения с Россией.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (парламент), вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с поста и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову, и протесты прекратились. 4 ноября представитель фракции «Республика — Ата-Журт» Талант Мамытов был избран новым спикером парламента.