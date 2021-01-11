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В Москве до конца года введут в эксплуатацию 10 спортивных объектов

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В Москве к концу 2021 года введут в эксплуатацию 10 новых спортивных объектов. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

По словам главы департамента Рафика Загрутдинова, в наступившем году в столице по программе «Спорт Москвы» запланирован ввод в эксплуатацию порядка 10 объектов общей площадью более 90 тыс. кв. м.

В частности, завершится строительство Международного центра самбо, Центра бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники». Также в 2021 году будут вестись работы по развитию спортивного кластера на территории комплекса «Воробьевы горы», где разместятся объекты зимних видов спорта (прыжки на лыжах, горные лыжи, фристайл и сноуборд), зимние развлечения и экстрим-парк, пишет «Москва 24».

В ноябре 2020 года сообщалось, что власти Москвы заявили об отсутствии планов остановить стройки из-за COVID-19.

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