Россиянка установила мировой рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма

Москвичка Екатерина Некрасова на озере Байкал установила мировой рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма, сообщил 11 января телеканал РЕН ТВ.

Некрасова проплыла брассом под водой 85 м в купальнике, что является мировым рекордом среди женщин.

Предыдущий рекорд составлял 70 м.

В момент заплыва температура воздуха в районе Байкала составляла около -30 градусов, а температура воды — 0,02 градуса тепла.

Ранее в январе 2020 года на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» отмечался 200-летний юбилей открытия Антарктиды. В честь праздника спортсмен Льюис Пью совершил экстремальный заплыв в одной из ледниковых рек. Температура воздуха в тот день составляла -15 градусов по Цельсию, а температура воды — около нуля.

По словам Пью, он «никогда не видел ничего более впечатляющего» и «это было равно прекрасно и равно ужасно». Своим поступком спортсмен решил привлечь внимание СМИ и политиков к изменению климата на планете.