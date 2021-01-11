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Россиянка установила мировой рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма

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Москвичка Екатерина Некрасова на озере Байкал установила мировой рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма, сообщил 11 января телеканал РЕН ТВ.

Некрасова проплыла брассом под водой 85 м в купальнике, что является мировым рекордом среди женщин.

Предыдущий рекорд составлял 70 м.

В момент заплыва температура воздуха в районе Байкала составляла около -30 градусов, а температура воды — 0,02 градуса тепла.

Ранее в январе 2020 года на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» отмечался 200-летний юбилей открытия Антарктиды. В честь праздника спортсмен Льюис Пью совершил экстремальный заплыв в одной из ледниковых рек. Температура воздуха в тот день составляла -15 градусов по Цельсию, а температура воды — около нуля.

По словам Пью, он «никогда не видел ничего более впечатляющего» и «это было равно прекрасно и равно ужасно». Своим поступком спортсмен решил привлечь внимание СМИ и политиков к изменению климата на планете.

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