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Пелоси допустила уголовное преследование Трампа из-за беспорядков

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа опасным и считает, что против него требуется начать уголовное преследование после беспорядков в Вашингтоне.

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«К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, — помешанный, неуравновешенный, опасный президент США. Осталось еще несколько дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело», — сказала Пелоси в интервью CBS News 10 января.

Она уточнила, что вопрос о том, чтобы отстранить Трампа от занимаемой должности на основании 25-й поправки о недееспособности главы государства, всё еще стоит на повестке.

Ранее в этот же день Пелоси заявила, что в случае, если Трампу будет объявлен импичмент, он не сможет вновь баллотироваться на пост президента США.

При этом сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин считает, что американского лидера можно привлечь к суду, и это будет лучше, чем объявление ему импичмента. Он отметил, что в этой процедуре нет смысла, так как конгресс не успеет завершить процедуру до прихода к власти избранного президента Джо Байдена.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

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