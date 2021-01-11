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Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала американского лидера Дональда Трампа «служанкой» президента РФ Владимира Путина и предположила, что у России есть на него компромат.

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«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это. Другого объяснения, почему президент США является такой служанкой Путина, нет», — сказала она в интервью CBS News.

7 января Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину. По ее словам, Трамп является «инструментом» России для преуменьшения роли демократии в мире.

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в избирательный процесс.

Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких свидетельств связи РФ и Трампа. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

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