Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

Следующие длинные выходные в России будут в феврале, однако им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя, говорится в сообщении Роструда.

Трехдневные выходные связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Перед этим россиянам предстоит шесть рабочих дней с 15 по 20 февраля. Затем граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя с 24 по 26 февраля.

Всего в текущем году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная, пишет НСН.

В конце декабря в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают 30 праздничных нерабочих дней. Граждане также будут отдыхать по случаю 8 Марта, майских праздников, Дня России 12 июня и Дня народного единства 4 ноября. Последняя рабочая неделя перед Новым годом в 2021 году тоже будет укорочена.