Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров лидирует на президентских выборах, набрав 79% голосов после подсчета 98% бюллетеней. Это следует из предварительных данных ЦИК республики.

По данным на 8:00 по местному времени (5:00 мск), подсчитаны голоса с 2425 участков из 2476. На этих участках за Жапарова проголосовали более 1,117 млн человек, или 79,2% избирателей.

Для подведения окончательных итогов выборов необходим ручной подсчет голосов. По данным с 71% участков, на выборах также лидирует Жапаров, набрав более 80%. В Бишкеке после подсчета бюллетеней со 100% участков тоже побеждает Жапаров. Итоговая явка по стране составила 39,75%.

10 января в республике прошли выборы главы республики и референдум по изменению конституции страны.

Бывший премьер-министр и исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров в этот же день заявил, что в случае победы на выборах главы государства он будет продолжать стратегические и союзнические отношения с Россией.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (парламент), вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с поста и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову, и протесты прекратились. 4 ноября представитель фракции «Республика — Ата-Журт» Талант Мамытов был избран новым спикером парламента.