Посещаемость Лувра за год сократилась более чем на 70%

За 2020 год посещаемость Лувра на фоне пандемии коронавируса снизилась на 72%. Об этом сообщила пресс-служба парижского музея.

В прошлом году музей посети 2,7 млн человек, а в 2019 году Лувр принял 9,6 млн посетителей. В 2018 году музей установил рекорд приняв 10,2 млн посетителей, что на 25% больше, чем в 2017 году.

В дирекции музея отметили, что показатели 2020 года связаны с карантинными ограничениями, пишет REGNUM.

«Музей был закрыт на протяжении многих месяцев: с 17 марта по 6 июля и с 29 октября (по настоящее время)», — заявили представители Лувра.

В учреждении подчеркнули, что одна только выставка «Леонардо да Винчи» собрала 1,1 млн посетителей, пишет сайт aif.ru. Также в музее обратили внимание и на значительное отсутствие в 2020 году иностранной публики.

В 2021 году Лувр готовится к открытию нескольких отреставрированных залов, а также к демонстрации новых выставок, пишет НСН. Также в музее пересмотрят график работы прежних выставок, которые публика не успела увидеть.