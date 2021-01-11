Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мэр Якутска Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале
Наука
Обнаружен влияющий на распространение коронавируса фермент
Общество
В России появятся новые требования к сигаретам
Мир
Минимум 25 уголовных дел возбуждено после штурма Капитолия в США
Политика
Пушков заявил об угрозе российскому суверенитету
Наука
Инфекционист назвала нужный для остановки пандемии масштаб вакцинации
Общество
Глава избиркома Хабаровского края ушел в отставку
Мир
Республиканец Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом в истории

Посещаемость Лувра за год сократилась более чем на 70%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За 2020 год посещаемость Лувра на фоне пандемии коронавируса снизилась на 72%. Об этом сообщила пресс-служба парижского музея.

В прошлом году музей посети 2,7 млн человек, а в 2019 году Лувр принял 9,6 млн посетителей. В 2018 году музей установил рекорд приняв 10,2 млн посетителей, что на 25% больше, чем в 2017 году.

В дирекции музея отметили, что показатели 2020 года связаны с карантинными ограничениями, пишет REGNUM.

«Музей был закрыт на протяжении многих месяцев: с 17 марта по 6 июля и с 29 октября (по настоящее время)», — заявили представители Лувра.

В учреждении подчеркнули, что одна только выставка «Леонардо да Винчи» собрала 1,1 млн посетителей, пишет сайт aif.ru. Также в музее обратили внимание и на значительное отсутствие в 2020 году иностранной публики.

В 2021 году Лувр готовится к открытию нескольких отреставрированных залов, а также к демонстрации новых выставок, пишет НСН. Также в музее пересмотрят график работы прежних выставок, которые публика не успела увидеть.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020