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Адвокат рассказал о способах избавиться от спам-звонков

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Чтобы сократить число нежелательных звонков, можно воспользоваться услугами оператора связи по их блокировке. Об этом рассказал руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов.

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Кроме того, есть специальные приложения, которые сообщают, что звонок мог быть рекламным или мошенническим, добавил он. В целом, если номер телефона однажды попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от их звонков навсегда не удастся, поскольку база может передаваться из рук в руки.

«Такое возможно, если менеджер, у которого вы когда-то совершили покупку, при переходе на работу в другую компанию прихватил с собой и базу клиентов», — цитирует Антипова агентство «Прайм» 11 января.

В большинстве случаев компании пользуются тем, что владельцы номеров сами указывают их при регистрации в интернет-магазинах, программах лояльности или для участия в конкурсах. Кроме того, номером абонента могут поделиться его друзья и знакомые, например в рамках акции «Приведи друга».

Ранее, 7 января, эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо опираться на здравый смысл и быть бдительным.

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