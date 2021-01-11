Адвокат рассказал о способах избавиться от спам-звонков

Чтобы сократить число нежелательных звонков, можно воспользоваться услугами оператора связи по их блокировке. Об этом рассказал руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов.

Кроме того, есть специальные приложения, которые сообщают, что звонок мог быть рекламным или мошенническим, добавил он. В целом, если номер телефона однажды попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от их звонков навсегда не удастся, поскольку база может передаваться из рук в руки.

«Такое возможно, если менеджер, у которого вы когда-то совершили покупку, при переходе на работу в другую компанию прихватил с собой и базу клиентов», — цитирует Антипова агентство «Прайм» 11 января.

В большинстве случаев компании пользуются тем, что владельцы номеров сами указывают их при регистрации в интернет-магазинах, программах лояльности или для участия в конкурсах. Кроме того, номером абонента могут поделиться его друзья и знакомые, например в рамках акции «Приведи друга».

Ранее, 7 января, эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо опираться на здравый смысл и быть бдительным.