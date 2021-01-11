Советский ретроавтомобиль выставили на продажу за 26 млн рублей

В Твери выставили на продажу советский лимузин ЗИС-110 за 26 млн рублей. Объявление опубликовано на портале auto.ru.

Известно, что машина сошла с конвейера в 1950 году, стоит на учете в ГИБДД.

«Наиболее значимый, один из самых ценных советских представительских автомобилей, цена на который сегодня постоянно растет. Данный экземпляр полностью отреставрирован в Москве несколько лет назад, находится в отличном состоянии», — приводит слова продавца НСН.

Он отметил, пробег авто составляет 30 тыс. км за 70 лет, пишет REGNUM.

ЗИС-110 является автомобилем представительского класса. Также это первый автомобиль послевоенного выпуска. Его производство началось в 1945 году и продолжалось по 1958 год.