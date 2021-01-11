Большинство японцев выступили против проведения Олимпиады в 2021 году

Подавляющее Большинство японцев против проведения Олимпиады в 2021 году. Исследование провело одно из агентств страны, сообщает телеканал «Известия».

Больше 35% респондентов выступили за отмену Игр. Почти половина опрошенных — за перенос на более поздний срок. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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