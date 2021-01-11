Палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти

Нижняя палата конгресса США 11 января попросит вице-президента Майка Пенса отстранить действующего лидера Дональда Трампа от власти, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Завтра утром лидер большинства [в палате представителей Стени] Хойер затребует единогласного принятия резолюции депутата [Джейми] Раскина. Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25-ю поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности. После этого вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента», — говорится в тексте, опубликованном 10 января.

В тексте отмечается, что если Пенс не ответит на запрос в течение суток, то документ об импичменте Трампа вынесут на пленарное заседание палаты представителей на следующий день.

«Защищая нашу конституцию и демократию, мы будем действовать в срочном порядке, поскольку президент представляет собой угрозу им обоим», — добавила политик.

Ранее в тот же день Пелоси пояснила, что, в случае если Трампу будет объявлен импичмент, он не сможет вновь баллотироваться на пост главы государства.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Ситуация с беспорядками в Вашингтоне на фоне выборов президента США является началом «революции по-американски», в будущем стоит ожидать новых громких событий. Такое мнение в пятницу, 8 января, высказал французский политолог Эммануэль Леруа в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

По его мнению, американское общество разделено не просто на демократов и республиканцев, а на патриотов — сторонников Трампа — и мондиалистов, которые поддерживают Байдена.

В неопределенности, которая сейчас наступила на политической арене США, Леруа увидел предпосылку для еще большего хаоса в будущем.