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Пушков заявил об угрозе российскому суверенитету

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Зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом России. Об этом 10 января в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

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«Из блокировки Трампа и альтернативных площадок (типа Раrler и др.) американскими сетевыми гигантами будем делать серьезные выводы. Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квази-тотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — написал политик в Telegram 10 января.

Ранее, 8 января, стало известно о том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован. Как сообщили представители соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию.

Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

В соцсети в этот же день исполнили свое обещание, заморозив страницу избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором Трамп подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать.

Ограничения работы аккаунта Трампа в социальных сетях начались 6 января после штурма Капитолия его сторонниками. Тогда Facebook, Instagram, Snapchat и другие платформы закрыли доступ к профилям американского лидера на различные сроки.

Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков погибли четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

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