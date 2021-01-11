В ДТП в Нигерии погибли 20 человек

В ДТП с автобусом и легковушкой в Нигерии погибли по меньшей мере 20 человек, еще двое получили травмы. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила газета P.M. News со ссылкой на данные местной полиции.

Авария произошла в штате Баучи в районе Тирвун на северо-востоке страны. В момент столкновения транспортных средств в автобусе находилось 18 человек, в легковом автомобиле — четыре человека, пишет сайт aif.ru.

Представитель местной полиции Ахмед Вакиль рассказал, что 20 из 22 человек обгорели до неузнаваемости, двум женщинам удалось выжить, пишет НСН. Тела погибших направлены в морг, пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что автобус направлялся в город Майдугури в штате Борно, а машина ехала в Баучи. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, пишет REGNUM.

10 января сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись в Чувашии. В ДТП погибли четыре человека, трое пострадали.