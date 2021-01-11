Потерпевший крушение индонезийский Boeing разбился при ударе о воду

Рухнувший в Индонезии Boeing 737-524 разбился при ударе о воду. Об этом 10 января сообщило агентство Bloomberg.

Следователи исключили разрыв самолета в воздухе и пришли к выводу, что он разбился при ударе о поверхность воды. Уточняется, что поисково-спасательная группа обнаружила место крушения самолета и его обломки на глубине 23 м.

Ранее в этот же день сообщалось, что самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

Ранее в воскресенье стало известно, что на месте крушения Boeing обнаружили черные ящики. Приблизительные сроки изучения самописцев пока не названы.