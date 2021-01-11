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Республиканец Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом в истории

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Американский актер, экс-губернатор Калифорнии республиканец Арнольд Шварценеггер считает, что президент Дональд Трамп войдет в историю как худший президент США после штурма Капитолия его сторонниками. Соответствующее видеообращение он опубликовал 10 января в Twitter.

«Президент Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов. Он пытался организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. Он провалился как лидер и запомнится как худший президент в истории», — заявил Шварценеггер.

Во время обращения бывший губернатор Калифорнии сидел за письменным столом с мечом из фильма «Конан-варвар» (1982) в руках. Он сравнил демократию в США со «сталью, из которой сделан этот меч», отметив, что, «чем больше она закаляется, тем прочнее становится».

6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где сенаторы утверждали результаты президентских выборов, тем самым сорвав заседание. За день до этого глава Белого дома анонсировал митинг в Вашингтоне.

В здание конгресса США вошли силовики, оттуда были выведены все протестующие. Полиция применила силу для разгона демонстрантов. Пять человек погибли в ходе беспорядков, в том числе получивший тяжелые травмы полицейский. Еще порядка 50 офицеров получили ранения.

7 января политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, а после выборов усилился раскол общества.

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