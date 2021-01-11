Республиканец Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом в истории

Американский актер, экс-губернатор Калифорнии республиканец Арнольд Шварценеггер считает, что президент Дональд Трамп войдет в историю как худший президент США после штурма Капитолия его сторонниками. Соответствующее видеообращение он опубликовал 10 января в Twitter.

«Президент Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов. Он пытался организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. Он провалился как лидер и запомнится как худший президент в истории», — заявил Шварценеггер.

Во время обращения бывший губернатор Калифорнии сидел за письменным столом с мечом из фильма «Конан-варвар» (1982) в руках. Он сравнил демократию в США со «сталью, из которой сделан этот меч», отметив, что, «чем больше она закаляется, тем прочнее становится».

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где сенаторы утверждали результаты президентских выборов, тем самым сорвав заседание. За день до этого глава Белого дома анонсировал митинг в Вашингтоне.

В здание конгресса США вошли силовики, оттуда были выведены все протестующие. Полиция применила силу для разгона демонстрантов. Пять человек погибли в ходе беспорядков, в том числе получивший тяжелые травмы полицейский. Еще порядка 50 офицеров получили ранения.

7 января политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, а после выборов усилился раскол общества.