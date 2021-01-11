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Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 90 млн

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 90 млн, следует из статистических данных американского Университета Джонса Хопкинса на понедельник, 11 января.

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Так, по состоянию на 3:15 мск зафиксировано 90 180 310 случаев COVID-19 по всему миру.

Лидируют по этому показателю Соединенные Штаты, на которые приходится почти четверть всех заражений — 22 374 351. На втором месте Индия с 10 450 284 случаями, на третьем Бразилия (8 075 998).

При этом скончались из-за осложнений на фоне коронавируса 1 932 266 человек, из них 373 797 в США, 202 631 в Бразилии и 150 999 в Индии. Всего вылечились более 49,9 млн пациентов во всем мире.

8 января эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове подтвердила, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, распространяется быстрее не мутировавшего варианта.

За день до этого стало известно, что новый вариант COVID-19 выявили уже в 22 странах Европы.

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