Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп направит десятки миллионов долларов республиканцам на выборы 2022 года
Спорт
Президент UFC заявил о намерении уговорить Нурмагомедова на еще один бой
Наука
Обнаружен влияющий на распространение коронавируса фермент
Мир
Назарбаев поздравил «Нур Отан» с победой на парламентских выборах в Казахстане
Экономика
ФАС предложила обязать мировые бренды помечать товары для РФ
Мир
Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Интернет
Администрация Эрдогана отказалась от WhatsApp
Общество
Прокуратура начала проверку после пожара в природном парке «Хасанский»
Мир
Жапаров пообещал вывести Киргизию из кризиса за два-три года

В Краснодаре из-за снега сложилась воздухоопорная крыша спорткомплекса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крыша спортивного комплекса «Екатеринодар» сложилась в результате снегопада в Краснодаре. Об этом сообщается на сайте администрации города в воскресенье, 10 января.

Инцидент произошел ранее в этот день в учреждении, расположенном на Восточно-Кругликовской улице, 66/1. В краевом центре весь день шел мокрый снег. До 12 января было объявлено экстренное предупреждение. Из-за снегопада воздухоопорный купол не выдержал нагрузки, в результате чего сложился, отмечает телеканал «Звезда».

В результате происшествия никто не пострадал. Как пишет сайт kp.ru, за час до произошедшего в комплексе занимались дети. В пресс-службе администрации города сообщили, что на месте инцидента ведутся аварийно-восстановительные работы. В администрации Краснодара уточнили, что полотно крыши порвалось при опускании, и ему потребуется ремонт.

«На месте работают специализированная пожарно-спасательная часть МЧС, оперативная группа муниципальной службы спасения, специалисты управления гражданской защиты», — приводит REGNUM слова начальника управления гражданской защиты Виталия Казликина.

В спорткомплексе «Екатеринодар», построенном в 2008 году, проводятся различные тренировочные занятия и спортивные мероприятия. Там проходят тренировки по таким видам спорта, как дзюдо, джиу-джитсу, греко-римская и вольная борьба, бокс, кикбоксинг, рукопашный бой, художественная и эстетическая гимнастика, большой теннис.

24 декабря сообщалось, что в Апатитах крыша ангара рухнула на легкомоторные самолеты. По предварительной информации, обрушение произошло под тяжестью снега.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020