В Краснодаре из-за снега сложилась воздухоопорная крыша спорткомплекса

Крыша спортивного комплекса «Екатеринодар» сложилась в результате снегопада в Краснодаре. Об этом сообщается на сайте администрации города в воскресенье, 10 января.

Инцидент произошел ранее в этот день в учреждении, расположенном на Восточно-Кругликовской улице, 66/1. В краевом центре весь день шел мокрый снег. До 12 января было объявлено экстренное предупреждение. Из-за снегопада воздухоопорный купол не выдержал нагрузки, в результате чего сложился, отмечает телеканал «Звезда».

В результате происшествия никто не пострадал. Как пишет сайт kp.ru, за час до произошедшего в комплексе занимались дети. В пресс-службе администрации города сообщили, что на месте инцидента ведутся аварийно-восстановительные работы. В администрации Краснодара уточнили, что полотно крыши порвалось при опускании, и ему потребуется ремонт.

«На месте работают специализированная пожарно-спасательная часть МЧС, оперативная группа муниципальной службы спасения, специалисты управления гражданской защиты», — приводит REGNUM слова начальника управления гражданской защиты Виталия Казликина.

В спорткомплексе «Екатеринодар», построенном в 2008 году, проводятся различные тренировочные занятия и спортивные мероприятия. Там проходят тренировки по таким видам спорта, как дзюдо, джиу-джитсу, греко-римская и вольная борьба, бокс, кикбоксинг, рукопашный бой, художественная и эстетическая гимнастика, большой теннис.

24 декабря сообщалось, что в Апатитах крыша ангара рухнула на легкомоторные самолеты. По предварительной информации, обрушение произошло под тяжестью снега.