Трамп направит десятки миллионов долларов республиканцам на выборы 2022 года

Президент США Дональд Трамп направит десятки миллионов долларов Республиканской партии Соединенных Штатов для проведения избирательной кампании на промежуточных выборах в конгресс. Об этом 10 января сообщил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер.

«Президент Трамп до сих пор является самым крупным именем в американской политике, президент до сих пор является лидером Республиканской партии. Политическая поддержка с его стороны будет самой востребованной на промежуточных выборах в 2022 году», — приводит его слова The Washington Post.

Миллер допускает, что Трамп примет участие в президентской кампании 2024 года. При этом, по данным издания, многие его однопартийцы перестали поддерживать действующего президента после беспорядков в Вашингтоне. Кроме того, они винят Трампа в потере контроля над сенатом после поражения республиканцев в Джорджии. Также глава государства перестал общаться с вице-президентом Майком Пенсом, потому что, по мнению хозяина Белого дома, тот предал его.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Трамп не сможет снова баллотироваться в президенты в случае импичмента. В тот же день стало известно о том, что Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер связываются с союзниками в конгрессе, призывая их препятствовать процедуре импичмента.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция применила силу для разгона демонстрантов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков отметила, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По этой причине и начались беспорядки и споры об итогах выборов.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, а после выборов усилился раскол общества.