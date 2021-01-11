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Спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое

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Рост интереса к ипотеке в 2020-м оказался наиболее выраженным в сегменте новостроек бизнес-класса, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. В течение года количество продаж таких «квадратов» в Москве с привлечением кредитов увеличилось на 108% по сравнению с 2019-м, подсчитали аналитики Capital Group. В элитном и комфорт-классах количество ипотечных сделок выросло на 31% и 33% соответственно, сказали в компании.

Тренд наблюдается по всей стране, указала руководитель направления по работе с премиум-сегментом федеральной компании «Этажи» Нурия Бикбова. В июне 2020-го доля покупок жилья бизнес-класса с привлечением кредита выросла в 1,8 раза в сравнении с маем. Пиковое значение отмечалось в сентябре и октябре — тогда показатель был в 2,5 раза выше, чем в мае, рассказала она.

На фоне высокого спроса средняя цена на рынке новостроек бизнес-класса Москвы выросла по сравнению с 2019-м на 15%, составив более 300 тыс. рублей за 1 кв. м, рассказал директор департамента консалтинга и аналитики компании Kalinka Group Александр Шибаев.

В первом полугодии 2021-го тренд продолжит набирать обороты, пик роста доли ипотечных сделок в сегменте произойдет весной в преддверии завершения льготной ипотеки. Доля таких сделок может увеличиться ещё на 10-15%, считает Нурия Бикбова.

Средняя стоимость «квадрата» в сегменте бизнес-класса в 2021 году может увеличиться на 5-10%, спрогнозировал Александр Шибаев.

В мае 2020-го начала действовать льготная ипотека под 6,5% на новостройки. Максимальная сумма кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. Сама квартира может стоить больше.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не мал золотник: спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое

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