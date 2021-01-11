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ФАС предложила обязать мировые бренды помечать товары для РФ

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В России продукция международных брендов должна быть дополнительно промаркирована, если качество товаров отличается от, предположим, европейских аналогов, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом «Известиям» сказали в пресс-службе ведомства. Служба предлагает узаконить дополнительные, более информативные пометки на упаковке, которые должны быть обязательными. Их содержание компании могут выбрать самостоятельно, предварительно согласовав их с ФАС. Это может быть фраза «Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС», привели пример в службе. Такая маркировка позволит не вводить покупателей в заблуждение, а также не создаст у них необоснованных ожиданий от товара, уверены в ФАС.

Служба предлагает внести изменения в технические регламенты ЕАЭС относительно маркировки товаров, а также в закон «О защите прав потребителей». Кроме того, в ведомстве полагают, что реализацию товаров, состав и свойства которых отличаются от продающихся под тем же брендом за рубежом, нужно считать недобросовестной конкуренцией. Исключением могут быть случаи, если на упаковке сделана специальная пометка. Такие положения стоит внести в закон «О защите конкуренции», считают в ФАС. Служба уже направила эти предложения в правительство.

В 2019 году ФАС уличила компанию Lindt & Sprüngli (шоколад и конфеты Lindt) в «двойных стандартах». Служба выяснила: производитель продает в России адаптированную для локального рынка продукцию. В отечественном и европейском шоколаде различается содержание органических кислот. Между тем на упаковке есть слова «стандарт», «традиции» и «качество». По мнению службы, это формирует у потребителя впечатление, будто ему предлагают такой же товар, который продают в странах Западной Европы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сделано для России: мировые бренды предложили обязать помечать товары для РФ

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