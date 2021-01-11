Белоруссия начнет выдачу биометрических паспортов в первой половине 2021 года

Выдача биометрических паспортов в Белоруссии начнется в первом полугодии 2021 года. Об этом 10 января сообщил заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД республики Павел Хрищенович.

«Как только (соответствующий — Ред.) нормативно-правовой акт будет подписан, мы, конечно, сообщим в средствах массовой информации о точной дате выдачи, но мы предполагаем, что это будет первое полугодие, однозначно», — сказал он в интервью телеканалу СТВ.

Хрищенович подчеркнул, что удостоверения личности необязательно менять вплоть до окончания срока их действия, поэтому «одномоментной замены действующих паспортов не будет».

Уточняется, что биометрический паспорт будет необходим для выезда за границу, а вместо традиционного внутреннего паспорта будут выдавать идентификационные карты (ID-карты) с электронным носителем на который будет записана соответствующая информация.

Ранее, 4 января, выдачу национальных ID-карт взамен внутренних биометрических паспортов начали в Узбекистане. До 31 декабря 2022 года ID-карты будут выдаваться в первую очередь лицам, достигшим 16-летнего возраста, а также при утере паспорта, окончании срока его действия, желании сменить имя, фамилию или национальность. С 1 января 2023 года обмен внутренних биометрических паспортов на ID-карты станет обязательным.