Прокуратура начала проверку после пожара в природном парке «Хасанский»

Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой проводит проверку по факту пожара в природном парке «Хасанский» в Приморье, сообщается 9 января на сайте ведомства.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» и органов государственной власти Приморского края. При наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что находящийся на юге Приморского края парк является особо охраняемой природной территорией краевого значения и был основан, чтобы сохранить водно-болотных угодий дельты реки Туманной, которые имеют международное значение как место обитания водоплавающих птиц.

О том, что на территории парка «Хасанский» произошел пожар, накануне рассказала руководитель экологического направления благотворительного фонда «Элемент» Ольга Дымникова в своем Facebook. По ее словам, огонь вспыхнул еще 7 января и полыхал около суток, а противопожарные меры были приняты только спустя семь часов. Кроме того, руководитель фонда отметила, что стихия унесла жизни многих обитателей парка.