Более 1,5 млн человек вакцинировались «Спутником V»

Более 1,5 млн человек вакцинировались российским препаратом «Спутник V». Об этом 10 января сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V». Вакцина не вызывает сильной аллергии», — передает ТАСС.

Ранее в воскресенье стало известно, что первые консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по разрешению для использования при чрезвычайных ситуациях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» пройдут в 20-х числах января в режиме онлайн.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность «Спутника V» составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.