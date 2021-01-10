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Администрация Эрдогана отказалась от WhatsApp

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Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказалась от использования мессенджера WhatsApp и с понедельника перейдет на его турецкий аналог BIP, заявили 10 января в пресс-службе турецкого лидера.

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Причиной отказа от американского мессенджера послужило то, что 4 января WhatsApp изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему Facebook для анализа их привычек и вкусов.

«Сообщения, которые мы отправляем журналистам по WhatsApp, с 11 января будут перенесены на платформу BIP и отправляться с данного мессенджера», — цитирует заявление офиса Эрдогана «РИА Новости».

В Турции люди массово переходят в мессенджер BIP. Как пишет агентство Аnadolu, платформа привлекла более 1,12 млн новых пользователей всего за 24 часа после обновления политики конфиденциальности WhatsApp.

Кроме того, на текущей неделе турки в знак протеста против нового соглашения запустили в Twitter хэштег #DeletingWhatsapp. Пользователи из Турции поделились им более 100 тыс. раз.

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