Пожар в ангаре с краской в Подмосковье локализован
Пожар в ангаре с лакокрасочными материалами и деревянными изделиями в Раменском районе Московской области локализован. Об этом 10 января сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.
«В 21:23 — локализация пожара на площади 150 кв. м», — сообщили агентству.
Сигнал о пожаре в деревне Островцы Раменского района поступил в 19:54. Внутри ангара находились лакокрасочные материалы и дерево.
О пострадавших не сообщается.
8 января в подмосковных Бронницах на территории мебельной фабрики загорелся ангар. Возгорание потушили на площади 8 тыс. кв. м, для его тушения спасатели привлекли пожарный поезд.