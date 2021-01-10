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Пожар в ангаре с краской в Подмосковье локализован

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Пожар в ангаре с лакокрасочными материалами и деревянными изделиями в Раменском районе Московской области локализован. Об этом 10 января сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«В 21:23 — локализация пожара на площади 150 кв. м», — сообщили агентству.

Сигнал о пожаре в деревне Островцы Раменского района поступил в 19:54. Внутри ангара находились лакокрасочные материалы и дерево.

О пострадавших не сообщается.

8 января в подмосковных Бронницах на территории мебельной фабрики загорелся ангар. Возгорание потушили на площади 8 тыс. кв. м, для его тушения спасатели привлекли пожарный поезд.

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