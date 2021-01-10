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Минпромторг оценил вопрос маркировки крепкого алкоголя в РФ

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Министерство промышленности и торговли России пока не рассматривает вопрос маркировки крепкого алкоголя в России. Об этом 10 января рассказал глава ведомства Денис Мантуров в интервью «Российской газете».

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Министр напомнил, что в настоящее время обязательной маркировке подлежат девять товарных групп: меховые изделия, табак, обувь, одежда, парфюмерия, лекарства, шины, фотоаппаратура и молочная продукция.

Он также рассказал, что уже идут эксперименты по маркировке питьевой воды и кресел-колясок. По их результатам правительство примет решение о введении их обязательной маркировки. В планах — эксперимент в отношении пивоваренной продукции и слабоалкогольных продуктов, добавил Мантуров.

«По результатам эксперимента в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, дополнительно планируется включить велосипеды и велосипедные рамы. В I квартале 2021 года внесем в правительство проект постановления о проведении эксперимента по маркировке биологически активных добавок к пище. Также прорабатывается вопрос проведения эксперимента по маркировке медицинских изделий», — отметил он.

В России с 1 января вводится маркировка алкогольной продукции при помощи федеральных специальных марок. Использование акцизных марок прекращается. Выдавать специальные марки и контролировать их использование будет только Росалкогольрегулирование. Таможенные органы будут контролировать маркировку ввозимого алкоголя при декларировании.

В конце декабря правительство России постановило провести эксперимент по маркировке никотиносодержащих изделий. Согласно постановлению, эксперимент пройдет с 11 января 2021 года по 28 февраля 2022 года.

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