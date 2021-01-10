Правящая партия Казахстана лидирует на выборах в парламент

В состав нижней палаты парламента Казахстана могут войти три из пяти партий, принимавших участие в выборах, передает ТАСС со ссылкой на результаты экзитпола, который провел исследовательский институт «Общественное мнение».

Лидирует на выборах правящая партия «Нур Отан» («Свет отечества»), набравшая 71,97% голосов.

Также в парламент могут пройти Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), набравшая 10,18% голосов, и Народная партия Казахстана, получившая 9,03%.

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село») и партия «Адал» («Честность»), по результатам опроса, не смогли преодолеть барьер в 7%.

Ранее сообщалось, что явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти) Казахстана, по состоянию на 22:00 по времени Нур-Султана (19:00 мск), составила 63,3%.

Депутаты в мажилис избираются по единому общенациональному избирательному округу. Порог явки не определен.