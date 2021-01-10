Ангар с лакокрасочными материалами загорелся в Подмосковье

Пожар возник в ангаре с лакокрасочными материалами и деревянными изделиями в Раменском районе Московской области. Об этом 10 января сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным спасателей, сигнал о пожаре в деревне Островцы Раменского района поступил в 19:54. «По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается горение ангара размером 10 на 30 м (внутри — лакокрасочные материалы, дерево)», — цитирует сообщение ТАСС.

Дальнейшая информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

8 января в подмосковных Бронницах на территории мебельной фабрики загорелся ангар. Возгорание потушили на площади 8 тыс. кв. м, для его тушения спасатели привлекли пожарный поезд.