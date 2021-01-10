Онищенко посоветовал тщательно следить за самочувствием после праздников

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал после праздников выспаться и тщательно следить за самочувствием. Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье, 10 января.

«Уже завтра большинство, я надеюсь, выйдут на работу после десятидневного отдыха, декада встречи Нового года заканчивается. Конечно же, все сегодня как минимум должны выспаться, а не продолжать практику затяжных застолий. Нужно возвращаться в привычный суточный ритм», ― отметил он.

Также Онищенко посоветовал в течение первой рабочей недели внимательно следить за самочувствием, в особенности люди с гипертоническими заболеваниями. Кроме того, бывший главный санитарный врач страны предостерег от резкой психологической и умственной нагрузки.

Помимо этого, не стоит забывать о нормальном питании и сне, а также о ношении маски, гигиене рук и дистанции, так как 11 января городской транспорт будет перегружен.

Ранее в этот день психолог Сергей Ланг рассказал о способах, которые помогут избежать тоски после новогодних праздников, так как после них людям приходится выходить на работу, что вводит их в состояние, близкое к депрессии.

Так, по его словам, для хорошего психологического состояния важен правильный настрой человека. Чтобы этого добиться, нужно составить определенную программу для продуктивности дня. Также необходимо сбалансированное питание, в которое входят фрукты и овощи, а употребление мяса лучше снизить в пользу рыбы.

Кроме того, Ланг посоветовал проводить постоянную зарядку, например, 15–20 приседаний или отжиманий. Психолог отметил, что после выхода на работу нельзя забывать об отдыхе, так как резкое погружение в работу приводит к выгоранию. Отдых от домашних забот нужен даже тем, кто, как и многие в период пандемии, работает удаленно.