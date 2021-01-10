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Явка на выборах в парламент Казахстана составила 63,3%

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Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти) Казахстана, по состоянию на 22:00, по времени Нур-Султана (19:00 мск), составила 63,3%. Об этом 10 января сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров.

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Голосование на территории республики закончилось в 21:00 по времени Нур-Султана (18:00 мск), идет подсчет голосов, отмечается на сайте ЦИК. Открыты только избирательные участки, организованные за рубежом. На прошлых выборах депутатов мажилиса парламента, которые прошли в 2016 году, итоговая явка избирателей составила 77,12%.

«В соответствии с границами часовых поясов на территории республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21:00, по времени столицы», — добавил Петров.

Депутаты в мажилис избираются по единому общенациональному избирательному округу. Порог явки не определен.

Также 10 января проходят выборы президента Киргизии и референдум по изменению конституции страны. По данным ЦИК, в выборах и голосовании примет участие более 3,5 млн человек.

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