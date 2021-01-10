Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Власти Мадрида изучат шансы объявления столицы Испании зоной бедствия
Общество
У губернатора НАО Бездудного выявили коронавирус
Туризм
Названо число прибывших в Сочи на новогодние праздники туристов
Мир
ЦИК Киргизии заявила о лидерстве Жапарова на выборах главы государства
Наука
Ученые предупредили о риске дисфункции мозга у пациентов с COVID-19
Спорт
Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места на седьмом этапе «Дакара»
Мир
Разбившийся в Индонезии Boeing попал в зону сильной турбулентности
Экономика
Экономист назвал ключевой фактор влияния на курс валют в 2021 году
Мир
Интерпол предложил Индонезии помощь в опознании жертв крушения самолета
Сюжет:

У губернатора НАО Бездудного выявили коронавирус

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный сдал положительный тест на COVID-19. Об этом глава региона заявил в воскресенье, 10 января.

Маски сброшены: праздничные дни могут обернуться новыми антирекордами
Роспотребнадзор рекомендует провести каникулы «максимально спокойно и камерно»

«От коронавируса никто не застрахован. Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи», ― написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также Бездудный добавил, что 11 января проведет планерку в режиме видеоконференции.

Ранее, 4 января, стало известно, что глава Забайкальского края Александр Осипов был госпитализирован с коронавирусом, его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 401 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровели 2 778 889 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020