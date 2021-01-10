У губернатора НАО Бездудного выявили коронавирус

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный сдал положительный тест на COVID-19. Об этом глава региона заявил в воскресенье, 10 января.

«От коронавируса никто не застрахован. Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи», ― написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также Бездудный добавил, что 11 января проведет планерку в режиме видеоконференции.

Ранее, 4 января, стало известно, что глава Забайкальского края Александр Осипов был госпитализирован с коронавирусом, его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 401 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровели 2 778 889 человек.

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