Власти Мадрида изучат шансы объявления столицы Испании зоной бедствия

Мэрия Мадрида изучает возможность запроса властям Испании по объявлению города зоной катастрофического бедствия из-за последствий сильной снежной бури. Об этом заявил в воскресенье, 10 января, мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

По его словам, власти города в настоящее время оценивают «конкретный материальный ущерб». «Мы оцениваем эту возможность из-за последствий ущерба и состояния, в котором находится город», — цитирует его газета El Mundo.

Особенно сильно в Мадриде пострадали деревья и зеленые зоны, отмечает мэр.

Сильнейшая за последние полвека снежная буря обрушилась на Испанию в пятницу. Из-за стихии погибли четыре человека. Температура воздуха снизилась из-за шторма «Филомена». В результате в Мадриде выпало около 10 см осадков. В горах Андалусии уровень снега достиг отметки в 50 см.

В ряде районов страны, в том числе Мадриде и Толедо, к устранению последствий стихии были привлечены военные.