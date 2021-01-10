Кубок РФ по фигурному катанию могут перенести из Великого Новгорода

Финал Кубка России по фигурному катанию могут перенести в Москву, об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России. Соревнование традиционно проводили в Великом Новгороде. Кроме того, федерация пока пока не утвердила окончательный календарь на сезон, сообщает телеканал «Известия».

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