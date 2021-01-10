Названо число прибывших в Сочи на новогодние праздники туристов

Власти Сочи отмечают серьезную нагрузку на транспортный комплекс города в новогодние праздники, когда прибыло около 50 тыс. автомобилистов и 120 тыс. авиатуристов. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города-курорта 10 января.

За 10 дней новогодних праздников Сочи посетило около 270 тыс. туристов. «С 31 декабря по 10 января в город через пост Магри въехало около 50 тыс. автомобилей. Ежедневно в Красную Поляну прибывало порядка 20 тыс. автомобилей жителей и гостей Сочи», — отметили власти Сочи.

Интенсивный поток автотранспорта стал причиной пробок на городских дорогах. Как уточняется, департамент транспорта и дорожного хозяйства разработает транспортную логистику и ряд мероприятий, которые позволят в будущем избежать пробок.

В последние дни новогодних каникул резко выросло количество покидающих Сочи туристов. 8 января из города улетело около 18 тыс. пассажиров.

Как сообщалось в преддверии Нового года, больше всего из Москвы в новогодний период запланировано полетов в Сочи (9%), Симферополь и Махачкалу (по 5%).