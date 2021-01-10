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В США подготовлен проект документа об импичменте Трампа

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В США подготовлен проект документа об импичменте Трампа, сообщает телеканал «Известия». Инициатором процедуры выступает Демократическая партия. Подробности узнали журналисты телеканала NBC. В отставку Трампа хотят отправить за подстрекательство к насилию. Президент якобы хотел отменить результаты выборов. Импичмент могут обсудить после инаугурации Джо Байдена. Заседание может пройти раньше. Для этого необходимо согласие всех 100 сенаторов. Пока единства в этом вопросе нет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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