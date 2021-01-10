Песков прокомментировал сведения о вакцинации Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку против коронавируса. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» сведения в соцсетях о том, что Путин вакцинировался от COVID-19.

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — отметил Песков.

В декабре пресс-секретарь заявил, что гражданам стоит ожидать официального заявления Путина о вакцинации. Как подчеркнул Песков, российский лидер сам примет решение, когда сообщать о прививке.

28 декабря, Песков сообщил, что Путин пока не сделал прививку от COVID-19, так как ожидал завершения формальностей с разрешением на вакцинацию для граждан старше 60 лет.

18 декабря пресс-секретарь главы РФ отмечал, что отдельной вакцины для Путина нет, он пользуется обычными лекарствами, которые доступны для всех граждан. Песков пояснил, что «никто никогда» не будет делать отдельную прививку для кого-то одного, «даже если это глава государства».

В РФ масштабная вакцинация во всех регионах началась 15 декабря. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», разработанным специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса, его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.