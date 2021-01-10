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Более 4 тыс граждан Казахстана проголосовали за рубежом на выборах в парламент

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Более 4,5 тыс. граждан Казахстана проголосовали за рубежом на выборах в мажилис (нижнюю палату) парламента республики и маслихаты (местные представительные органы). Об этом в воскресенье, 10 января, рассказал первый заместитель главы МИД Казахстана Шахрат Нурышев в ходе прямой трансляции на сайте ЦИК.

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По его словам, на избирательные участки за границей по состоянию на 19:00 (16:00) пришли 4532 гражданина республики. Голосование завершили на 10 избирательных участках, на 56 участках голосование продолжается.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже проголосовал. Депутаты в мажилис избираются по единому общенациональному избирательному округу. Выборы считаются состоявшимися при любой явке.

Также 10 января проходят выборы президента Киргизии и референдум по изменению конституции страны. По данным ЦИК, в выборах и голосовании примут участие более 3,5 млн человек.

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