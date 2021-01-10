Аэропорты Краснодара и Оренбурга закрыты из-за непогоды

Аэропорт Краснодара закрыли для приема рейсов из-за снегопада, сообщает телеканал «Известия». Задержаны пять рейсов на прилет и 11 на вылет. В залах ожидания находятся около 900 пассажиров. С людьми работают представители авиакомпаний. Аэропорт Оренбурга также закрыли для приема и вылета. Задерживаются рейсы в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург. В регионе ожидаются метели, ледяной дождь, гололед.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.