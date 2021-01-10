Интерпол предложил Индонезии помощь в опознании жертв крушения самолета

Интерпол готов помочь властям Индонезии в опознании погибших при крушении пассажирского самолета компании Sriwijaya Air, разбившегося в субботу. Об этом заявил в воскресенье, 10 января, на своей странице в Twitter генеральный секретарь международной полицейской организации Юрген Шток.

«Мысленно я с семьями и друзьями тех, кто летел рейсом SJY182», — написал он, отметив, что организация готова оказать любое содействие в идентификации жертв.

Накануне пассажирский Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта — Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. Очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании, в самолете было 62 человека.

10 января генеральный директор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко отметил, что возможной причиной крушения самолета Sriwijaya Air в Индонезии стали погодные условия.

Спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения лайнера.