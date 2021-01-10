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Экономист назвал ключевой фактор влияния на курс валют в 2021 году

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Стоимость валют в 2021 году будет в основном зависеть от нефти. Об этом в воскресенье, 10 января, рассказал лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов.

По его словам, цена одного баррели нефти должна оставаться на уровне $55–56, чтобы обеспечить цену на единицу валюты в пределах 70–80 рублей.

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«Если нефть все-таки будет расти, есть основания на это рассчитывать тактические (сделка ОПЕК+) и стратегические, потому что у нас возобновление запасов по новым месторождениям как раз требует цены $65–70. Вполне возможно, что к концу года нефть у нас будет не $55 за баррель, а $65 как минимум», — отметил Адамидов в беседе с RT.

Он добавил, что некоторые аналитики уверены в падении доллара в нынешнем году. В частности, инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал снижение стоимости доллара на 17%, до 62–65 рублей. Однако Адамидов считает, что такого резкого падения не произойдет, в дальнейшем необходимо следить за динамикой нефти.

Ранее в воскресенье директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко дал свой прогноз на курс валют в новом году. Так, по его мнению, курс доллара будет колебаться в районе 70–80 рублей, курс евро — 82–92 рубля.

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