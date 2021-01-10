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Лукашенко в шутку предложил журналистке поговорить с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» 10 января предложил журналистке соединить ее с президентом России Владимиром Путиным.

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Программа была записана в кабинете Лукашенко, там на столе находился его рабочий телефон. Отвечая на вопрос ведущей, говорит ли он по этому аппарату с Путиным, белорусский лидер предложил позвонить ему.

В итоге российского президента решили не отвлекать. Проверка связи состоялась с секретарем Лукашенко. Также Лукашенко заявил, что считает Путина своим другом. При этом на вопрос, есть ли у него еще друзья, президент Белоруссии ответил отрицательно.

Ранее в январе Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с главой российского государства.

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