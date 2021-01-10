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Стало известно о размолвке между Трампом и Пенсом

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Президент и вице-президент США Дональд Трамп и Майк Пенс не разговаривают со дня беспорядков в Вашингтоне, 6 января. Об этом 10 января со ссылкой на источники сообщил американский телеканал CNN.

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По их словам, размолвка между политиками могла произойти после того, как Трамп на митинге своих сторонников призвал Пенса «выступить против результатов выборов ради конституции и ради страны». При этом Пенс находился в здании конгресса, а Трамп даже не проверил, в безопасности ли вице-президент США.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодатели прервали дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Пенс позже осудил штурм Капитолия, который устроили сторонники Трампа. Также вице-президент приказал использовать нацгвардию при подавлении беспорядков.

На следующий день после беспорядков спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.

Поправка предусматривает, что если вице-президент и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. Пенс не исключил возможность применения данной поправки.

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