Стало известно о размолвке между Трампом и Пенсом

Президент и вице-президент США Дональд Трамп и Майк Пенс не разговаривают со дня беспорядков в Вашингтоне, 6 января. Об этом 10 января со ссылкой на источники сообщил американский телеканал CNN.

По их словам, размолвка между политиками могла произойти после того, как Трамп на митинге своих сторонников призвал Пенса «выступить против результатов выборов ради конституции и ради страны». При этом Пенс находился в здании конгресса, а Трамп даже не проверил, в безопасности ли вице-президент США.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодатели прервали дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Пенс позже осудил штурм Капитолия, который устроили сторонники Трампа. Также вице-президент приказал использовать нацгвардию при подавлении беспорядков.

На следующий день после беспорядков спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.

Поправка предусматривает, что если вице-президент и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента. Пенс не исключил возможность применения данной поправки.