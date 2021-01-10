В МЧС назвали возможную причину пожара в доме престарелых под Тюменью

Причиной пожара в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский в Тюменской области могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян в ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«В Росреестре по данному адресу числится частный жилой дом, каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано», — уточнил он.

Пожар в частном здании на улице Трактовой произошел накануне. Его площадь составила 200 кв. м. В результате случившегося погибли семь человек, среди которых три женщины и четыре мужчины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Также следователи дополнительно квалифицировали произошедшее по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ход расследования на личный контроль взяли глава СК Александр Бастрыкин и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Хозяйка пансионата задержана. По данным журналистов РЕН ТВ, владелицей нелегального хосписа является Ольга Вильямсон, которая ранее возглавляла компанию «Клиника строительной помощи». Фирма была ликвидирована еще в 2015 году.