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Собянин озвучил число сдавших плазму для больных коронавирусом в Москве

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Уже 10,5 тыс. жителей Москвы сдали плазму для пациентов, которые болеют коронавирусом. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Москвичи, которые перенесли COVID-19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тыс. жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней», — написал глава города на личной странице «ВКонтакте».

Он привел в пример истории доноров Юлии Сереговой, которая является донором уже на протяжении трех лет, и студентки Медицинского университета имени Пирогова Анастасии Стольной, которая сдала кровь впервые, однако намерена делать это чаще, чтобы помочь нуждающимся.

Собянин выразил донорам благодарность за их помощь, которая позволяет пациентам с COVID-19 победить заболевание.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Москве за сутки зарегистрировали 4216 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом выздоровели за 24 часа 7045 пациентов, общее количество выписавшихся достигло 695 106.

5 декабря 2020 года в столице стартовала прививочная кампания против коронавируса. Записаться на получение вакцины можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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