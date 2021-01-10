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В Санкт-Петербурге задержали напавших на журналистов «Известий» мужчин

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Двух мужчин, напавших на журналистов «Известий» во время ночного рейда по заведениям Санкт-Петербурга, задержали. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, что в отношении нападавших составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о повреждении имущества журналистов.

О нападении на журналистов «Известий», которые вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, Комитета по контролю за имуществом и правоохранителями проводили ночной рейд по кафе и ресторанам, стало известно ранее в этот день.

Уточнялось, что целью проверок был контроль соблюдения запрета на работу заведений в вечернее и ночное время.

Посетители одного из ресторанов отобрали у журналистов микрофон и сломали камеру. Также один нарушитель толкнул оператора и попытался повредить аппаратуру.

Ранее, в январе, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры, введенные в Санкт-Петербурге на фоне распространения коронавируса на время новогодних праздников, позволили снизить заболеваемость COVID-19 в городе.

В конце 2020 года стало известно, что предприятиям общественного питания в Санкт-Петербурге разрешили с 4 по 31 января работать с 06:00 до 23:00. Аналогичный режим действует и для предприятий общепита, расположенных в торговых центрах, но при соблюдении двух условий. Во-первых, они должны иметь отдельный вход с улицы. Во-вторых, не обладать сквозным доступом в другие помещения ТЦ.

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