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Американские кинокритики назвали главный фильм 2020 года

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Члены Национального общества кинокритиков США признали главным фильмом 2020 года картину «Земля кочевников», снятую китайским режиссером Хлои Чжао. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

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Чжао также стала победительницей в номинации «Лучший режиссер», а исполнительница главной роли в драме Фрэнсис Макдорманд названа лучшей среди актрис. Отмечена была и операторская работа.

Сценарий фильма был написан на основе книги Джессики Брудер «Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке». Главной героиней фильма стала 60-летняя вдова, которая в период экономического кризиса теряет работу и начинает путешествовать по стране в фургоне.

Лучшим документальным фильмом стала работа Гарретта Брэдли «Время», среди иностранных фильмов критики выделили румынскую картину «Коллектив».

В сентябре 2020 года стало известно, что «Земля кочевников» получила главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев».

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